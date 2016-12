Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del mercato di gennaio a Sky Sport: "Cerci out dai convocati dell'Atletico? Non posso commentare le scelte dell'Atletico, a noi non cambia niente. Il lavoro iniziato quest'estate, fatto di ragazzi giovani, proseguirà anche a gennaio. Siamo soddisfatti ma sappiamo che si può fare meglio. Se dovesse arrivare un'occasione interessante a gennaio ci penseremo. Dal punto di vista tecnico Cerci ci può stare, è un giocatore che può dare un contributo immediato, ma un club come il nostro deve cercare di fare operazioni che possano avere anche una strategia futura".