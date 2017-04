Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato della difficile situazione di Mattia Destro in rossoblù: "Destro è partito con grandi aspettative da parte sua e da parte della società e della piazza. Non è riuscito fino adesso a trovare quella continuità che si aspettava, soffre la mancanza del gol tantissimo. Ma non può essere il capro espiatorio”. Su Blerim Dzemaili, invece: "Se a tre partite dalla fine non ci saranno situazioni di classifica da risolvere non vedo perché non possa andare al Montreal. In quel caso andrà via in anticipo”.