Il ds del Bologna, Riccardo Bigon, parla del futuro di Roberto Donadoni a Il Resto del Carlino: "Se dovessi fare l’identikit dell’allenatore perfetto per l’idea di Bologna che abbiamo in testa non sarebbe tanto lontano da Donadoni. Ma abbiamo davanti sei partite, cerchiamo di vincerne il più possibile. Poi ci siederemo attorno a un tavolo per fare tutte le valutazioni del caso. Il dissenso nei suoi confronti? Ricordo a tutti che anche quest’anno non siamo mai stati in una situazione di classifica preoccupante e non vedo calcio-champagne nella colonna destra della classifica".