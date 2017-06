In un'intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo del Bologna Riccardoha parlato dei movimenti di mercato del Bologna: "Siamo vicini a uno o due obiettivi ma il mercato non dipende solo da noi.. Di Francesco è un tesserato del Bologna, non c’è altro. Per Mirante non ho avuto richieste dalla Roma. E’ il nostro portiere. Abbiamo buoni rapporti con qualche grande club, non vedo nulla di strano o misterioso su questo affare”.