Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai microfoni di Sky prima del match con l'Udinese: "Valutazioni per il futuro? Alcune cose le stiamo valutando. Stiamo lavorando per la prossima stagione dove vogliamo proseguire questo progetto di crescita. Donadoni resterà? Non è assolutamente una questione in discussione. Ha un contratto, il rapporto umano con lui è positivo. Programmiamo insieme il futuro e, come detto prima, vogliamo continuare una crescita".