Riccardo Bigon, direttore dell'area tecnica del Bologna, parla prima del match con il Sassuolo: "La serata in discoteca? Si è fatto tanto rumore per nulla. È stata una sciocchezza fatta in buona fede, i ragazzi sono stati sanzionati ma non è questo il punto. Mi danno fastidio gli attacchi a ragazzi seri che danno tutto per la maglia del Bologna. Hanno ammesso il loro errore e si sono scusati, il caso è chiuso".