Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del mercato dei rossoblù, concentrandosi in particolar modo sul futuro di Simone Verdi, obiettivo di Inter e Napoli: "Donadoni non ha dato consigli a Verdi, ha detto che vorrebbe poterlo allenare ancora e che quando è capitato a lui ha deciso in un modo, ma non ha consigliato a Verdi di fare altrettanto. Nessuno sta spingendo Verdi ad andare e lui stesso ha ribadito il fatto di non voler essere ceduto, ma ha l'età e le capacità per decidere cosa fare, noi non lo vogliamo spingere ad andare. Se Verdi ha la necessità di andare o di non andare, lo può tranquillamente spiegare senza problemi. Dzemaili-Taider? Per 25 giorni le domande saranno queste, al momento sono opzioni ma non c’è nulla in chiusura. Paletta? Non è una possibilità".