Il Bologna è interessato a Patrick Cutrone. Secondo il Resto del Carlino, il club rossoblù ha chiesto notizie sul diciannovenne attaccante della Primavera del Milan e della Nazionale Under 19 che andrà in scadenza nel 2018. In stagione Cutrone ha realizzato 21 gol in 24 partite con la Primavera e collezionato una presenza in Serie A.