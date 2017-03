Bologna-Chievo: 4-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 40’ Castro (C), 61’ Verdi (B), 72’ Dzemaili (B), 90’ Dzemaili (B), 93’ Di Francesco (B).



Bologna (3-5-2): Da Costa; Gastaldello, Maietta, Helander; Krafth (60’ Di Francesco), Nagy, Pulgar, Dzemaili, Krejci (84’ Mbaye); Verdi, Destro (69’ Petkovic). All. Donadoni.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Fre (83’ Kiyine), Spolli, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj (77’ De Guzman); Birsa; Pellissier (70’ Izco), Inglese. All. Maran.



Arbitro: Abisso di Palermo.



Ammoniti: 25’ Pulgar (B), 28’ Hetemaj (C), 42’ Spolli (C), 54’ Maietta (B), 64’ Birsa (C).