Il Bologna affianca il Chievo nella corsa a Lazzari della Spal. In uscita si aspetta di cedere Mounier (ha una richiesta dal Caen) per dare l’assalto finale a Cerci (Atletico Madrid). Per la difesa di Donadoni resta attuale la candidatura di Benalouane (Leicester). Si va avanti con il rinnovo dell’esterno Ferrari (scadenza a giugno) e ieri Petkovic (arrivato dal Trapani) ha svolto le visite mediche coi rossoblù.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i l Chievo cerca una punta, soprattutto in caso di addio di Floro Flores. Nuovi contatti col Las Palmas per Araujo, intanto prosegue la trattativa per Ciano (Cesena). I bianconeri chiedono un milione, il giocatore vorrebbe la Serie A (su di lui ci sono anche Palermo e Benevento in B). Per l’estate si punta a bloccare D’Elia (Vicenza, il Genoa prova a inserirsi), in vantaggio per l’esterno su Duarte (Espanyol).