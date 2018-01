Il Corriere di Bologna riporta le parole del difensore del Bologna Sebastien De Maio dopo la vittoria sul Benevento: "Il club non ha detto di volermi cedere e io non ho chiesto la cessione. Io voglio rimanere perché mi trovo bene anche se vorrei giocare un po' di più: tocca a me migliorare e allenarmi al meglio. In questa partita il mister mi ha premiato, spero lo faccia anche a Napoli"