A 48 ore dalla sfida di Marassi, il Bologna si è allenata a Casteldebole agli ordini di Roberto Donadoni. Riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche, prove di calci piazzati e partitella conclusiva per i rossoblù. Simone Verdi e Mattia Destro sono rientrati in gruppo e si sono allenati regolarmente con i compagni, mentre Erick Pulgar ha lavorato in parte in seduta differenziata e in parte con la squadra. Terapie per Daniele Gastaldello e Domenico Maietta.