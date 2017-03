Federico Di Francesco ha parlato alla tv ufficiale del Bologna del match vinto contro il Sassuolo: ''Dopo un mese e mezzo particolare in cui spesso abbiamo visto svanire il vantaggio anche all'ultimo secondo, domenica abbiamo fornito una buona prova, anche caratterialmente. Mio padre era arrabbiato per aver perso, invece per me è stata una bella soddisfazione tornare in campo dopo qualche tempo. È stato ancor più bello poi farlo rosicare visto che in famiglia c'è sempre stata una sana rivalità, ora siamo 1-0'''.