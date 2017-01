Intervistato dalla tv ufficiale del club, il team manager del Bologna Marco Di Vaio ha parlato della prossima sfida contro la Juventus: "Ricordo con piacere il successo del 2011 contro la Juventus. Vero, segnai due gol, ma il gruppo diede il massimo, considerando che si veniva da un momento difficile. Il pubblico andò in delirio, ogni volta che andiamo a giocare a Torino ricordiamo quella vittoria. Ci aspettarono 2.000 persone all’aeroporto. La gara di domenica? Giocare allo 'Stadium' è emozionante, con la Juventus sarà un test molto importante per tanti nostri ragazzi che giocheranno per la prima volta in quello stadio. Ci confronteremo contro i migliori al mondo".