Marco Di Vaio, club manager del Bologna, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Genoa: "La protesta dei tifosi? Una contestazione civile, non sono contenti, ma gli ultimi due mesi non sono stati tanto positivi, non c'è stato il salto di qualità che tutti si attendevano dopo l'arrivo della nuova proprietà. Si tratta di una squadra in crescita, però, dobbiamo essere più continui, magari dovevamo vincere di più in casa. Vedremo da qui alla fine. Destro? Con Mattia ho parlato spesso, lui è importante per noi, è un simbolo, si tratta dell'acquisto più caro dell'era Saputo. Ci aspettiamo sempre che faccia la differenza, speriamo che possa fare di più, che sia più continuo".