Dopo l'1-7 di sabato, contro il Napoli, altra sconfitta che fa male per il Bologna con il Milan. Roberto Donadoni ne ha parlato a Premium Sport: "Nel secondo tempo abbiamo forse fatto tutto quello che non si doveva fare: abbiamo sfruttato male la superiorità numerica. Dovevamo girare velocemente la palla, invece siamo stati molto statici, poco lucidi. C’era tanta voglia di riscattare il risultato negativo contro il Napoli e questa grande voglia ci è costata addirittura la sconfitta. A volte pensi che la superiorità numerica possa darti dei vantaggi e quindi molli un po’ la presa: questo è l’errore più grave che si poteva fare e l’esempio lampante è il gol in contropiede che abbiamo preso. La responsabilità è mia: dobbiamo alzare la testa e riprenderci da questa doppia delusione. I ragazzi sono distrutti e dispiace, ma questo stato d’animo dobbiamo trasformarlo in rabbia domenica contro la Sampdoria. I fischi dei tifosi? Ci stanno, sono giusti, ma la voglia e il desiderio di tutti era di giocarcela alla pari contro un avversario come il Milan. Cosa succede a Destro? Quando gli attaccanti non fanno gol spesso gli si addossa delle responsabilità esagerata: Mattia ha cercato di lottare, ma anche lui sta attraversando un momento di difficoltà. Questo stato d’animo non aiuta: lui non è un giocatore caratteriale e magari accusa il colpo, dobbiamo essere bravi, come squadra, a supportarlo".