Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, analizza in conferenza stampa il pareggio di Cagliari: "In diverse situazioni non siamo stati precisi nel gestire la palla, peccato. È una cosa che mi fa venire rabbia: sembra che incidere sia quasi un optional nel calcio. Nella ripresa il Cagliari è andato a caccia di giocate su lancio lungo e naturalmente il gioco si è impoverito. Apprezzo che ragazzi come Crisetig abbiano dato l'anima, altri magari sono stati meno lucidi ma mi sono piaciuti. Sono convinto che possiamo fare di più, crederci di più e se lo avessimo sempre fatto oggi avremmo 5-6 punti in più. Dobbiamo essere più convinti e sicuri di noi stessi. Nessuno te lo insegna, dipende solo da noi. Questa partita è una conseguenza di quella di mercoledì, prendo per buono quello che abbiamo fatto con la Sampdoria ed altrettanto faccio oggi. Orsolini? Pensavo che potessimo spingere di più sulla destra ma non siamo stati abbastanza intraprendenti. Cambio di modulo? No, sono sempre rimasto a tre dietro. Il gol di Sau? Lui è stato bravo ma noi disattenti. Un mio ritorno in Sardegna? A Cagliari sono stato molto bene, l'unica cosa a cui tengo è che possa fare i punti che servono per mantenere la categoria".