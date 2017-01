Roberto Donadoni, al termine di Inter-Bologna, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ce la siamo giocata, non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo subito i primi due gol in maniera ingenua, ma abbiamo rimesso in piedi la partita attraverso la prestazione di tutti quanti. Probabilmente la partita meritava di chiudersi in un modo diverso, ma tutti hanno dimostrato le loro qualità contro un'avversaria che sappiamo tutti di che valore era, basti pensare i tre cambi che ha fatto. Ce la siamo giocata alla pari, chiaro che qualcosa contro questi grandi giocatori si può anche lasciare. Abbiamo avuto anche noi l'occasione per fare il 3-2, qualcuno fra i miei non ha ancora l'esperienza giusta. Se ci si ferma di fronte al risultato il bicchiere è mezzo vuoto, ma bisogna fare anche un altro tipo di valutazioni. Mercato? Quello che sarà possibile fare, faremo, altrimenti andremo avanti con questa squadra".