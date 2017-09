Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match pareggiato contro l'Inter: "Il rigore? Non ne voglio neanche parlare, altrimenti torniamo a fare i soliti discorsi. Mi auguro solo che questo tipo di rigori venga dato anche a noi contro squadre forti. Questa sera i ragazzi sono stati eccezionali, c'è stata tanta qualità, figlia di quella intraprendenza e di quella consapevolezza necessarie quando incontri una squadra del genere. Ci sentiamo un po' derubati dal punto di vista del risultato, ma se continuiamo così non possiamo che migliorare. Anche Mbaye viene sbilanciato all'inizio, la palla stava andando da tutt'altra parte, ma non ne voglio parlare. Chissà se a noi lo avrebbero dato. A Mbaye ho detto che ha fatto un'ottima prestazione di carattere e volontà. La prestazione è stata superiore a quella dell'Inter, che è una grande squadra. Sono soddisfatto, considerando anche che avevamo un po' problemini. Verdi? E' fra quelli che hanno più talento, ma la mentalità se la devono creare loro. Inter e Napoli? Sostanzialmente si equivalgono. Poi i nerazzurri devono ancora trovare un'amalgama che consenta di giocare al livello della squadra di Sarri, per cui è molto più complicato affrontare il Napoli".



