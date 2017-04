Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "Non mi aspettavo un campionato così per i nerazzurri, complimenti a loro. Una delle chiavi della loro stagione è la spinta continua degli esterni, che arrivano sempre in area e riescono anche a finalizzare. Verdi? oggi valuteremo le sue condizioni fisiche e capiremo se sarà a disposizione. Mancano 6 gare alla fine del campionato, non farò esperimenti, ma voglio valutare ancora meglio il materiale umano e tecnico che ho a disposizione. Da Destro non mi aspetto che segni ogni partita. A lui chiedo di dare sempre il contributo giusto durante la gara. Attenzione alla catena di sinistra dell'Atalanta, Spinazzola, Kessiè e Gomez hanno gamba e sono bravissimi a scambiarsi di posto