Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "La partita di domani sarà di altissima intensità quindi dovremo entrare in campo mentalmente preparati, con determinazione e aggressività. Ho voglia di dare fiducia a Donsah così come a Nagy, Dzemaili può essere un maestro per tutti loro: fortunatamente lo abbiamo almeno fino a fine anno e se continuerà così magari ragioneremo sul da farsi, non dimenticandoci che io, Saputo e tutta la dirigenza facciamo parte dello stesso progetto. Destro conosce i miglioramenti che deve fare. Deve avere la convinzione giusta nei suoi mezzi e noi cercheremo di aiutarlo ad arrivare a questa consapevolezza. Fare un confronto tra quello che ha fatto Belotti e quello che ha fatto Destro lo trovo relativo: l'uno è in un contesto, l'altro in un altro. Penso che dal punto di vista qualitativo tra i due non ci sia una grande differenza, anzi penso che dal punto di vista qualitativo Mattia abbia anche qualcosa in più. Penso di credere in Mattia più di quanto lui creda in se stesso. Oggi avrò in gruppo Krejci, Petkovic e Verdi. Dovrebbe rientrare domani anche Sadiq che dalla prossima settimana sarà in gruppo come anche Gastaldello e Torosidis", le parole riportate da bolognanews.