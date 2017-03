Dopo la vittoria sul Sassuolo, l'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, ha parlato a Sky Sport: "È stata una settimana sciocca per tanti motivi, si è dato peso a cose che non contano. I ragazzi si sono meritati questa vittoria, sono felice per loro. Non eravamo polli ieri e non siamo fenomeni oggi, conosciamo il nostro valore e ora dobbiamo riavvicinare i nostri tifosi che sono sempre stati meravigliosi. Destro? Ha risposto con il gol, sono convinto che possa fare di più, non deve accontentarsi mai. Mattia è stato bravo a toccare la palla per segnare, ma mi aspetto di più. Ognuno di noi deve sentire di crescere. Dico sempre ai ragazzi che l’importante è che ognuno migliori le proprie carenze, in modo che si abbia poi un effetto su tutto il gruppo".