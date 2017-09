Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, turno infrasettimanale di Serie A: "Per domani devo valutare ancora De Maio e Destro che sono acciaccati. Non ci saranno Maietta e Krejci che dovrà sottoporsi ad un intervento. A Firenze abbiamo giocato una partita discreta, ma dobbiamo essere più determinati. Inter? Il Crotone ha fatto una buona gara ma ha concesso due gol. Il divario c’è perché tutte le squadre di seconda fascia ieri hanno perso contro le grandi. Bisogna cercare di raccogliere il più possibile e sfruttare ogni occasione favorevole. Contro le big non si può regalare niente".



BOLOGNA - "Una squadra si può difendere bassa o alta ma serve ricercare con continuità la pericolosità in avanti. Dzemaili aveva nel DNA questa soluzione, dobbiamo darci dentro e tre giocatori in area di rigore dovremmo averli sempre. Troppo spesso siamo decentrati, non ci servono solo i rifinitori ma anche i finalizzatori".



PALACIO - "Dobbiamo pensare alle partite che verranno, se avrà smaltito le fatiche della partita precedente giocherà di nuovo. Gioca contro la sua ex squadra e ha voglia di giocare ma deve essere al 100 percento, così come gli altri. Abbiamo Mattia, e anche Petkovic, ci sono alternative. Destro? La concorrenza non è solo portare via il posto ma consentire a tutti di migliorare. La maglia uno se la guadagna e nessuno si rassegna ad essere comprimario. La concorrenza è un incentivo per tutti i ruoli. Mattia ha un concorrente in più e sarà da stimolo a fare meglio. I giocatori bravi sono sempre indispensabili per la squadra. Palacio nel mio Milan ci sarebbe stato alla grande. Ma qui qualitativamente ci sarebbero giocatori di quel livello ma non hanno coscienza".



DUBBI DI FORMAZIONE - "Donsah ha fatto bene a Benevento, volevo inserirlo sabato ma Masina si è fatto male. Lo vedo carico mentalmente, avrà la sua occasione. Dobbiamo valutare Masina perché non abbiamo tanta scelta a sinistra ma dovrebbe farcela. Sono contento che Gonzalez abbia fatto bene e stamattina vediamo se De Maio può recuperare".