Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla a Sky Sport di Mattia Destro: "Lo scorso anno non è partito in ritiro come volevamo perché doveva superare alcuni problemi fisici che si portava dietro, mentre quest'anno ciò non è accaduto e questo è un vantaggio per lui e per noi. Non dobbiamo aspettarci solo che Destro sia il bomber della squadra, come accaduto nella passata stagione, ma che tutti contribuiscano alla fase offensiva perché nel calcio moderno serve mandare più giocatori possibile a rete".