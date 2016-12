Conferenza stampa di vigilia per Roberto Donadoni, il tecnico del Bologna presenta così la sfida contro il Pescara: "La vittoria in trasferta può arrivare solo giocando bene con convinzione ed energia. Facciamo tutto quello che possiamo fare, se avessimo qualche punto in più le valutazioni sarebbero diverse e anche il nostro approccio alla partita sarebbe più rilassato. Il Pescara è in una condizione non semplice, vive questi giorni in un ambiente di risvolti difficili che sfociano nella maleducazione e nel malcostume. Di Francesco ha recuperato bene, le sensazioni sono positive, Rizzo invece ancora non è al meglio anche se ieri sembrava potesse farcela. Maietta? sono cose che si potrebbero raccontare dieci volte all'anno, nessuna tensione".