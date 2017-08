Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla dopo la vittoria contro il Benevento: "Potevamo incrementare il risultato in modo da soffrire di meno. Il nostro non è un problema di gioco ma mentale. Temevo più questa gara che quella con il Torino. Ora c'è tanto da lavorare e la sosta capita al momento giusto: il lavoro che va fatto è sull'atteggiamento. Helander ha dimostrato di essere un professionista che sa riconoscere i propri limiti e punta sui suoi punti di forza. Sono felice per Donsah perché è un ragazzo intraprendente che ci prova sempre e ha meritato di segnare. L'occasione fallita da Destro? Da un attaccante come lui ci si aspetta che segni ma dobbiamo tenere conto che l'azione l'aveva creata lui rubando palla: avesse fatto gol sarebbe stato meglio ma ha giocato una buona gara".