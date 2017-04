Il Bologna è atteso da una difficile trasferta a Firenze nel pomeriggio di domani e Roberto Donadoni prova a caricare i suoi in vista dell'impegno: "Importante fare una bella prestazione con la Fiorentina, voglio un Bologna tosto. Dobbiamo andare a Firenze convinti di giocarcela. Voglio finire bene la stagione. Poi faremo col club tutti i ragionamenti sul contratto. Non ho fretta, voglio capire il percorso". Il futuro è in rossoblù: "Nove partite per capire anche quali giocatori meriteranno una conferma da parte nostra per la prossima stagione. Mi entusiasma essere parte integrante del percorso del Bologna, che ha desiderio e obiettivo di continuare a progredire". Sui giocatori impegnati in Nazionale: "Contento per il primo assaggio di Verdi in Nazionale, per lui sia uno stimolo in più per fare bene qui. Ho ritrovato i Nazionali in buona forma, eccetto Helander e Pulgar che rientra lunedì".