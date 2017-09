Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "È difficile avere una idea certa su quello che sarà il nostro cammino, la squadra ha dimostrato qualcosa ma bisogna ancora lavorare molto. Non possiamo esaltarci troppo quando le cose vanno bene e deprimerci quando vanno male. Serve concretezza.



Non bisogna mai giocare in funzione del prestigio dell’avversario. Dobbiamo dare continuità a quell’ora di gioco disputata contro il Napoli. Sappiamo che la sfida sarà difficile ma dobbiamo affrontare queste realtà.



Fiorentina? Non si possono fare le valutazioni solo sugli highlights, hanno un materiale tecnico di qualità e domenica lo hanno dimostrato. Per noi è uno stimolo in più. Sarà un bel test per entrambe ma non dobbiamo essere spaventati. Il Franchi? Se siamo focalizzati su quello che facciamo il fattore trasferta viene limitato. Infortunati? Maietta non ci sarà domani e forse anche martedì. Gli altri li valutiamo oggi ma dovrebbero esserci".