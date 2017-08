Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento: "Dopo la buona prova col Torino voglio vedere i progressi. L'anno scorso abbiamo avuto questa incapacità di trovare continuità nelle partite e negli allenamenti. Domani tra l'altro troveremo un ambiente con tantissimo entusiasmo. Quello che mi aspetto da parte della squadra è di trovare la maturità e la mentalità giusta. Dobbiamo pensare che tutti gli avversari sono uguali: che sia il Benevento o la Juve, devi avere la convinzione di interpretare nel modo la giusto la partita. E la gara di domenica scorsa ci deve insegnare qualcosa. La situazione di Masina? Finché ogni giocatore è qui, può tornare e deve essere utile. Non escludo mai nessuno a priori. Chi è qui è perché ha tutte le carte in regola per essere della gara. Valuteremo poi quello che succederà. Mbaye esterno sinistro al posto di Masina? Il sinistro non è proprio il suo piede. Finché si tratta di difendere ok, ma poi bisogna avere anche una fase propositiva adeguata. Che lui ci abbia già giocato è vero, ma non è certo la soluzione ideale. Né per lui, né per noi. Ora abbiamo Masina e io conto su di lui che ad oggi è un giocatore del Bologna. Palacio? Un giocatore non può avere i 90 minuti nelle gambe dopo una sola settimana di lavoro. Lui comunque sta lavorando affinché questa autonomia cresca il più velocemente possibile. Ma adesso non può iniziare la partita e arrivare in fondo al top. Sta lavorando bene, per caratteristiche fisiche è anche agevolato, è un brevilineo, ma ancora ci vuole ancora un po' di tempo. Destro? Bisogna trovare un equilibrio, l’impatto sulla partita di domenica scorso mi è piaciuto. E quello non dobbiamo perderlo. Quando ti abitui ad andare a 100 all'ora poni uno standard alto è da lì puoi far valere le tue qualità. Il ritmo di gara in serie a deve essere per tutti di un certo tipo".