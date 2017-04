Il Bologna è atteso nel weekend dal proibitivo impegno casalingo contro la Roma e mister Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa in vista del match: "Con le squadre più forti non siamo mai riusciti a ribaltare un pronostico. Proviamo da domani a sovvertire questo trend, serve un Bologna superiore alla Roma dal punto di vista agonistico e della determinazione. A Firenze non mi è piaciuto l'atteggiamento poco propositivo, voglio una squadra che ci creda e ci provi quando ha la palla". Su Adam Masina: "Devo valutare le sue condizioni, è reduce da lombalgia. Oggi parlerò coi medici". Infine, un consiglio a Francesco Totti: "A Totti consiglio di fare ciò che si sente, di fronte ad una carriera impressionante. Lui conosce quale sarà il suo lieto fine".