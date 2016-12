L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha dichiarato poco fa a Sky Sport: "La vittoria sul Pescara ci consente di trascorrere un Natale tranquillo, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Il periodo di pausa ci servirà per recuperare energie e preparare al meglio la sfida contro la Juventus. Il mercato di gennaio? Io ho delle idee, ma tanto dipenderà anche dalle cessioni. Comunque c'è ancora un po' di tempo per pensare bene a come muoversi, l'importante è non farsi prendere dalla frenesia e fare tutte le verifiche del caso".