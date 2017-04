Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in sala stampa dopo il pareggio col Palermo: "Volevo una squadra determinata. Siamo arrivati davanti alla porta tre volte nonostante l'inferiorità numerica. Non ho nulla da rimproverare alla squadra, meritavamo di portare a casa l'intera posta in palio. Era una giornata molto calda, non era facile giocare in queste condizioni".