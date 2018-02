Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, al termine della gara persa 2-1 in casa contro la Fiorentina, ha espresso tutto il proprio rammarico ai microfoni di Premium Sport: "Non siamo stati bravissimi, queste sono partite che non devi perdere. Non meritavamo di uscire sconfitti, ma dovevamo fare in più in fase offensiva. A volte siamo troppo prevedibili, ma noi dobbiamo provare a mettere in difficoltà gli avversari. Rimane il rimpianto, queste partite devi saperle gestire fino in fondo. E' successo troppe volte quest'anno, bisogna invertire la rotta. Nuovo schema? Palacio e Destro sono i nostri attaccanti migliori, ma l'idea era quella di essere meno prevedibili. La scelta del modulo dipende anche dalle sensazioni che mi danno i giocatori nel corso della settimana. E' l'ora di tirar fuori ancora qualcosa in più. Bisogna esser bravi a scollarsi di dosso i problemi e avere la personalità che diventa fondamentale. Questo passa attraverso la determinazione e l'intensità con cui fai le cose".