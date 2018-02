L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo con la Fiorentina: "Non troveremo certamente la squadra che ha perso col Verona, noi dovremo giocare come a Napoli. Al di là delle considerazioni di classifica, domani ci sono tre punti in palio e andremo in campo per ottenerli. Oltre a rispettare il ruolo in campo, ogni giocatore ci deve aggiungere qualcosa di suo".



"Palacio non ha problemi, aveva qualche fastidio ma da ieri è superato. L'approccio di Orsolini e Romagnoli mi è piaciuto molto fin da subito. Dzemaili? E' uno che tiene sempre il piede sull'acceleratore, non accetta mai la sconfitta. Questa è la sua mentalità".



"Mi è capitato di subire torti arbitrali pesanti in carriera, ma la settimana dopo è tutto passato, credo nella buona fede e si riparte. Magari un arbitro con noi non è particolarmente fortunato, quindi mi auguro che nell'occasione successiva ci metta ancora più attenzione".