Il Bologna è atteso dall'impegno casalingo contro l'Udinese e Roberto Donadoni ha caricato i suoi in vista della partita: "Affronteremo un avversario molto pericoloso, ma ho visto una squadra che ha volontà e coscienza. I tre punti sarebbero d'oro, ma l'atteggiamento non deve essere sparagnino, anzi, ci vuole massima attenzione. Guai a prestare il fianco a questa Udinese". Poi, guarda al futuro: "Per alzare l'asticella conta anche la personalità. Basta guardare come è entrata in campo ieri l'Atalanta contro la Juventus. Con l'inserimento di giocatori, valorizzando i nostri giocatori e con gli investimenti possiamo alzare il target". Sui singoli, infine: "Mirante al 90% direi di averlo a disposizione, Verdi non ha particolari difficoltà, si è allenato bene. Avendo un centrocampo contato, l’unica alternativa sarebbe provare qualcuno in una posizione diversa. Voglio vedere gente motivata, Donsah si è allenato con grande convinzione. Okwonkwo è con noi".