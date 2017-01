L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Tutti i miei giocatori sanno ciò che mi aspetto da loro. Vogliamo continuare a guardare avanti, vogliamo obiettivi superiori. Verdi? E' più avanti di Sadiq, ma entrambi hanno autonomia limitata. Il Cagliari? In casa si esprime benissimo, hanno raccolto tanti punti e l'ambiente è caldo. Noi dobbiamo saper cavalcare il momento positivo. Mi aspetto che la squadra dia continuità. Petkovic? Può fare cose importanti. Ha una tecnica indiscussa e grande fisicità. Deve crescere nei movimenti senza palla. Mounier? Quando è partito era commosso, mi ha colpito in positivo, lo ringrazio per la bella persona che è".