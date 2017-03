Il Bologna non sta vivendo il migliore dei momenti e mister Roberto Donadoni deve suonare la carica in vista del Sassuolo: "Dovremo interpretare la partita cattivi, convinti. L'avversario è alla nostra portata. Via le ragnatele dalla testa. Crediamo in noi stessi, limiamo i nostri difetti".



Sull'episodio che ha visto coinvolti Masina, Oikonomou, Pulgar e Viviani, colpevoli di aver trascorso la notte di mercoledì in discoteca, ha detto: "Mi dà fastidio che le critiche non siano mai costruttive, so con che tipo di ragazzi ho a che fare e che cosa fanno. La loro concentrazione deve essere sul campo. Rispettiamo le scelte dei tifosi. Andremo in campo per fare ancora più quel che è necessario fare. Non c'è altro da aggiungere".



Infine le opinioni su Destro "Ha fatto una settimana bella, aggressiva, orgogliosa, sopra le righe. Lo dimostri in campo" e su Di Francesco "ha spinto tutta la settimana, fisicamente l'ho visto bene".