Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha presentato il match con la Fiorentina: "È passato tutto e non c’è più la rabbia post-Napoli, non possiamo cambiare nulla di quello che è accaduto. Le decisioni dell’arbitro non competono poi di certo a noi. Se poi uno sbaglia non lo fa di certo in malafede. Se un arbitro è sfortunato con noi mi aspetto che la prossima partita sia più attento".



Sugli acquisti di gennaio: "Sono arrivati due che ci faranno bene. Ci sono state uscite importanti come Maietta che è andato via tra le lacrime e mi ha emozionato. Sono arrivati Romagnoli e Orsolini. Per Dzemaili è importante trovare il ritmo: già dal Benevento al Napoli c’è stata una crescita".