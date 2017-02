Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli: "Sarà un'altra partita rispetto all'anno scorso, ci sono interpreti diversi. Il Napoli ha forza e convinzione, avversario di spessore che va affrontato con aggressività e squadra stretta e compatta. Destro? Il suo gol a Cagliari è stato molto importante, ma ora deve cercare di dare continuità. Giaccherini e Diawara? Quello che hanno fatto qui da noi è stato molto importante, ma non mi interessano le scelte che hanno fatto successivamente. Verdi sta crescendo, si sta avvicinando all'utilizzo a tempo pieno. Domani siamo chiamati a una prestazione sopra le righe. Il pareggio a Cagliari? C'è un fermo immagine in cui si vede clamorosamente Borriello che tira la maglia a Krafth: era punizione per noi. Il Napoli è una squadra piacevole da vedere, esprime un ottimo livello di calcio".