Il centrocampista del Bologna, Godfred Donsah, parla del suo futuro dal ritiro del Ghana: "Se a gennaio arriverà una grande squadra, che troverà un accordo con il Bologna e il mio club mi lascerà andare, alleluja! Altrimenti rimarrò e darò il massimo come sempre per la squadra". Bigon, direttore sportivo dei rossoblù. gli risponde al Resto del Carlino: "E' normale che l'aspirazione di un ventenne sia quella di arrivare sempre più in alto e su palcoscenici sempre più importanti. Nel caso di Donsah, sappiamo che quest'estate c'erano già stati interessamenti e se non si sono concretizzati è perché il ragazzo stava bene qui. Quindi siamo tranquilli".