Sabato sera il Bologna sfiderà il Napoli al Dall'Ara, l'ex della partita, nonchè attuale uomo simbolo e goleador degli emiliani ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni prima della sfida, ma soprattutto ha celebrato Bologna, Donadoni e la sua vita in Campania e quella nuova da protagonista con la maglia rossoblù.



"C’è feeling con l'ambiente e con Saputo, ha capito che do tutto e che sono un uomo semplice. Se Napoli è stato il top, Bologna mi fa dire che non mi sono mai sentito così importante. Qui c’è un allenatore che capisce i giocatori, ieri ci ha dato riposo di giovedì, sembra strano, invece no, avevamo fatto tre giorni intensi. Donadoni può stare a lungo e fare grandi cose. Se sogna il Milan, dove è stato importante, dico che lo merita, ma pure il Bologna può diventare una big. Guardate i lavori qui a Casteldebole: c'è un grande centro sportivo che cresce, c’è il restyling dello stadio, lo sviluppo del marketing".



"A Napoli sono stati tre anni importanti. Dicono che tanta gente non vuole andare a Napoli, che si vive male. Smentisco tutti: si sta bene,no ho mai avuto problemi. Il mio amico era Paolo Cannavaro, la persona più brava incontrata nel calcio in Italia. Sono pazzo della mozzarella e della pizza, e lì ho tanti amici".



Dzemaili chiude l'intervista con una chicca personale. La sua felicità è legata soprattutto alla sua bella Erjona, modella, Miss Albania e Wag più bella di Euro 2016, lui per conquistarla era disposto a tutto, e infatti: "Mi sono finto giornalista pur di incontrarla, le dissi che volevo fare un’intervista. Erjona l’avevo vista sui social, mi aveva colpito tanto. Poi ci vedemmo e capimmo che facevamo l’uno per l’altra. Stiamo insieme da tre anni e mezzo, da 22 mesi con noi c’è Luan. Ma ora Erjona è più famosa di me... Geloso? Poco, anche se lei pensa il contrario. Mi fido molto di lei".