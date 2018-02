Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna ed ex del Genoa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di domani. La mezzala svizzera è tornata in Emilia dopo 6 mesi in Canada, a Montreal, nella squadra gestita da Joey Saputo, proprietario anche del Bologna. Domani lo svizzero sarà in campo contro una delle squadre con cui è stato protagonista, e ritroverà alcuni amici da avversari. Almeno per 90 minuti.



PANDEV - "Io e Goran siamo stati insieme anche al Napoli e al Galatasaray. Persona fantastica, bravo in campo e fuori".



PALACIO - "E' molto simile a Pandev, è un professionista esemplare".



DIFFERENZE DONADONI-GASPERINI - "Come caratteri sono diversi: Donadoni cerca un rapporto più stretto con i giocatori. Si assomigliano come idea di calcio, anche se Gasperini è poco malleabile, difficile cambi le sue convinzioni".



BOLOGNA RITROVATO - "E' più forte di come l'ho lasciato. E può migliorare. Non tornerò in Canada, ho firmato fino al 2020 con i felsinei".



MAESTRO - "Esclusi Donadoni e Gasperini, l'allenatore che mi ha insegnato di più è senza dubbio Mazzarri. Con lui a Napoli due anni di odio e amore".



CALCIO AMERICANO - "La Mls sta crescendo e ha tutto: soldi, impianti, mentalità manageriale, ma non ci sono retrocessioni, quindi manca competitività. Un calcio divertente, molto fisico e con poca preparazione tattica".



RITORNO IN ITALIA - "Non sono tornato per il mondiale: Petkovic mi aveva detto che l'importante era giocare. Playoff perso dall'Italia? Vi capisco, noi siamo stati massacrati dopo il ko con il Portogallo. Ma è bello ripartire".