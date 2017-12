Non solo la Spal sulle tracce di Lorenzo Dickmann, esterno del Novara e della Nazionale Under 21 che quest’anno ha totalizzato 13 presenze e messo a referto 3 gol in Serie B. Anche il Bologna, infatti, segue da vicino il terzino. Contatti avviati tra le società, col Novara pronto a valutare le condizioni economiche per la cessione del classe 1996.