All’indomani della sconfitta con la Lazio, il Bologna ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole. Lavoro di scarico per i titolari di domenica sera, partitella in famiglia per tutti gli altri. Daniele Gastaldello ha svolto terapie. Gli esami cui è stato sottoposto Luca Rizzo, che nei giorni scorsi aveva ha riportato un risentimento al semimembranoso destro, hanno evidenziato una lesione di primo grado: tempi di recupero 2-3 settimane. Dopo la ripresa di lunedì mattina, martedì la squadra osserverà una giornata di riposo. Mercoledì i rossoblù si ritroveranno sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole per una seduta di allenamento alle 10,30.