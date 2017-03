L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci ha dichiarato: "Il presidente Saputo è stato chiaro con i tifosi del Montreal Impact, stiamo vedendo che spazi ci possono essere ma penso che la destinazione di Dzemaili sia quella fissata inizialmente. Ora pensiamo a finire bene il campionato, facendo il meglio possibile per terminare in una buona posizione di classifica e fare altre prestazioni come quella col Chievo. Per i rinnovi di contratto e il mercato c'è tempo, ma vogliamo trattenere i nostri ragazzi per costruire una base per il futuro. Speriamo di fornire molti giocatori alla Nazionale italiana: Destro, ritrovando una continuità di prestazione, ha le possibilità di tornare in azzurro assieme a Verdi e a altri giocatori che potenzialmente possono affacciarsi in Nazionale".



DIRITTI TV - "Oggi molti dei proventi sono garantiti sulla fase di fattori legati al bacino d'utenza e noi vogliamo spostare queste risorse sulla parte meritocratica per dare la possibilità ai club che vogliono investire di avere un ritorno se gli investimenti si concretizzano in risultati sportivi adeguati. Non possiamo non essere interessati a una negoziazione che può aprirci un percorso di competitività diverso rispetto a quello che i ricavi di oggi ci consentono".