Il momento di crisi del Bologna non accenna ad interrompersi, ma quattro giocatori, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbero fatto festa ben oltre l'orario consentito nella notte di mercoledì.



I COLPEVOLI - I tifosi felsinei non hanno digerito la notizia e hanno subito attaccato Masina, Oikonomou, Pulgar e Viviani, colpevoli di aver trascorso la notte alla discoteca Giostrà, rientrando tra la 1.30 e le 2



LA SANZIONE - La società, invece, non ha usato il pugno di ferro, ma ha deciso per una semplice multa, non escludendoli per la prossima partita contro il Sassuolo. Nelle ultime sette partite il Bologna ha collezionato appena due punti. Il riscatto, se si vuole evitare lo scoppio di ulteriori polemiche, è atteso al più presto.