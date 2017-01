Frenata nella trattativa tra il Bologna e Alessio Cerci: le parti non hanno trovato un accordo economico. A questo punto la squadra di Donadoni è pronta a virare sull'interista Biabiany (richiesto anche in CIna) o sull'ex nerazzurro Ricky Alvarez della Sampdoria, mentre per l'esterno italiano dell'Atletico Madrid potrebbe riaprirsi la pista che porta alla Lazio, superata dal Lille nella corsa all'attaccante olandese El Ghazi dell'Ajax.