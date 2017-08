Daniele Gastaldello, difensore del Bologna, saluta i tifosi e l'ambiente rossoblù per iniziare una nuova sfida, a Brescia: "E' arrivato il momento dei saluti, il calcio non è eterno purtroppo. Non faccio polemiche, voglio ringraziare tutti: ho passato tre anni meravigliosi. Ora parte un nuovo capitolo della mia vita calcistica, auguro il meglio al Bologna, Qui c'è un ambiente straordinario, è difficile trovare una piazza come questa. Prima di mollare una piazza così, bisogna pensarci due volte. Vado via a testa alta, ho fatto tanti errori ma ho dato tutto quello che avevo".