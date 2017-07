Filip Helander, difensore del Bologna, parla del suo futuro a Fotbollskanalen: "Non ne sono a conoscenza quindi non posso commentare. Sono appena stato in vacanza, mi piace molto Bologna e dopo una stagione difficile a livello di infortuni spero di stare finalmente bene e riuscire a giocare di più nel corso della prossima. Davvero in questo momento ci sono tante voci ma non so nulla".