Prima della gara contro la Lazio, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Stiamo gestendo l'annata come deve essere, cercando di fare attenzione nei minuti finali, siamo un po' a credito con la fortuna ma la squadra sta facendo cose buone. Dobbiamo guardare le prestazioni al di là di risultati, certo che oggi sarà una gara complicata. Donadoni a rischio? Sorrido. Ne vediamo tante, non si mai chi dice queste cose ma va bene, sappiamo il progetto che portiamo avanti condiviso con l'allenatore, dobbiamo valutare da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto, abbiamo acquistato dei giovani, spesso si guarda solo il risultato ma abbiamo fatto 28 pinti in un'annata complicata, abbiamo margine sulla zona retrocessione, siamo una squadra giovane, ci vuole tempo e buona volontà ma in Italia il tempo è complicato averlo. Il tallone d'Achille della squadra è la vena realizzativa, non abbiamo giocatori vicini alla doppia cifra ma partecipiamo alla fase offensiva in tanti, sono ragazzi giovani, hanno tante pressioni, non è semplice giocare in Serie A".